Francesca Michielin compie 30 anni, gli album e le canzoni più famose

Da X Factor a Sanremo, passando dai primi posti delle classifiche italiane: parliamo di Francesca Michielin che oggi, 25 febbraio 2025, compie 30 anni. L’artista - cantautrice e polistrumentista - è nata a Bassano del Grappa nel 1995. Dopo aver iniziato a cantare in alcuni cori locali, la svolta arriva nel 2012: a 16 anni vince il talent show targato Sky e il suo inedito, Distratto, vende oltre 60mila copie. Da lì inizia una carriera fatta di canzoni diventate famosissime, collaborazioni con artisti celebri, importanti progetti paralleli e tre partecipazioni in gara al Festival. Per festeggiare il compleanno, ecco la sua discografia: due Ep, cinque album in studio e diversi singoli di successo. In attesa del nuovo disco.

Il primo Ep: Distratto Il 24 gennaio del 2012 esce il primo Ep di Francesca Michielin, pubblicato dalla Sony Music. S’intitola Distratto e contiene il brano omonimo, composto da Elisa e Roberto Casalino, con cui la cantante qualche settimana prima ha vinto la quinta edizione di X Factor (era nella squadra Under Donne, capitanata da Simona Ventura). “E non vedi che sto piangendo?/Chi se ne accorge non sei tu/Tu sei troppo distratto”, canta Michielin. Oltre al singolo di debutto, certificato multiplatino, nell’Ep ci sono anche cinque cover che l’artista ha interpretato durante la trasmissione: Whole Lotta Love dei Led Zeppelin, Someone like You di Adele, Higher Ground di Stevie Wonder, Roadhouse Blues dei The Doors, Confusa e felice di Carmen Consoli. Vedi anche Francesca Michielin e la foto in costume: "Mi voglio bene"

Il primo album in studio: Riflessi di me Il 2 ottobre del 2012, sempre con la Sony Music, esce il primo album in studio di Francesca Michielin: Riflessi di me. Dura circa cinquanta minuti e contiene tredici tracce (tra le quali Distratto). Il disco, che raggiunge la quarta posizione in Italia, è prodotto da Andrea Rigonat e c’è la supervisione artistica di Elisa. Michielin, in alcuni brani, esordisce come scrittrice e compositrice. Il singolo che anticipa il progetto è Sola, composto da Elisa e Roberto Casalino, che diventa disco d’oro. “Sei sola, sola, sola/Ti senti sola, sola, sola”, canta Michielin. Gli altri singoli estratti sono Tutto quello che ho e Se cadrai. Vedi anche Francesca Michielin, da Cattelan parla dell’operazione al rene

Il secondo album in studio: di20 Il secondo album in studio di Francesca Michielin esce il 23 ottobre 2015, con Sony Music, e s’intitola di20. Il disco arriva dopo brani di successo come Cigno nero e Magnifico, in duetto con Fedez, e la partecipazione alla colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro con la canzone Amazing. Prodotto da Michele Canova Iorfida, l’album raggiunge la quinta posizione in classifica. Dura quaranta minuti e contiene undici tracce. “Rappresentano tutte le mie sfaccettature – racconta l’artista –. di20 è il frutto di un lavoro durato tre anni e racchiude tutta la mia crescita, artistica e personale. 20 sono i miei anni, ‘di’ sta per ‘diventare’. È un disco in cui parlo dei cambiamenti della mia età”. I singoli estratti sono L’amore esiste, Battito di ciglia, Lontano. Il 19 febbraio 2016 viene pubblicata la riedizione dell'album: s’intitola di20are e raggiunge la terza posizione. Rispetto alla versione originale, contiene altri quattro brani inediti: Nessun grado di separazione (con cui Michielin arriva seconda al Festival di Sanremo e, dopo la rinuncia degli Stadio, partecipa all'Eurovision Song Contest), È con te, Tutto è magnifico (versione originaria di Magnifico), Nice to Meet You. Gli altri singoli estratti sono Un cuore in due e Almeno tu (presente nella colonna sonora del film Piuma di Roan Johnson). “Nessun grado di separazione/Nessun tipo di esitazione/Non c’è più nessuna divisione fra di noi/Siamo una sola direzione in questo universo/Che si muove”, canta Michielin sul palco dell’Ariston. Vedi anche Musica e fiori, Michielin racconta l'amore nei messaggi dei fan

Il secondo Ep: Nice to Meet You (Acoustic Live Solo) Tra di20 e la riedizione di20are, esce il secondo Ep di Francesca Michielin: è in formato digitale, s’intitola Nice to Meet You (Acoustic Live Solo) e viene pubblicato il 30 gennaio 2016 con Sony Music. Dura poco più di ventotto minuti e contiene sette tracce cantate durante la sua prima tournée Nice to Meet You, in cui si esibisce da sola sul palco. Tra i brani c’è l’inedito Nice to Meet You. “I used to be lost, used to be lost, myself/In this world full of glitter/I am looking for my little sun/I used to be lost, used to be lost, myself/Northern soul with diamond inside”, canta l’artista.

Il terzo album in studio: 2640 Il 12 gennaio 2018 esce 2640, terzo album in studio di Francesca Michielin. Prodotto da Michele Canova Iorfida, etichetta Sony Music, dura quasi quarantacinque minuti, contiene tredici tracce e in Italia raggiunge la seconda posizione in classifica. Il titolo si riferisce all’altitudine di Bogotà. “A inizio 2017 – racconta l’artista – volevo trasferirmi in Colombia qualche mese, poi mi sono resa conto che le cose che speravo di risolvere con un viaggio di novemila chilometri avrei potuto provare ad affrontarle qui, lavorando su me stessa e su un nuovo disco. Ma l’altitudine della capitale sudamericana esprime pure il desiderio di guardare le cose da una certa distanza, come avviene nel disco”. Un disco che, ha spiegato, “è uscito di petto, in maniera fluida e istintiva, anziché farmi domande ho scritto. Ero stata male per molte cose, è stato quasi un processo catartico, avevo bisogno di comunicare. 2640 è un viaggio per imparare a incontrare e incontrarsi, per riuscire a dire quello che si vuole anche senza dover parlare. Oggi la mia generazione può viaggiare ovunque e comunicare istantaneamente con tutti, eppure c'è qualcosa che abbiamo perso: con questo disco mi sono chiesta cosa ho perso e cosa non voglio perdere”. L’album è stato anticipato dai singoli Vulcano e Io non abito al mare, entrambi dischi di platino, scritti da Michielin rispettivamente con Dardust e Calcutta. Nel disco, che vede Michielin autrice o coautrice di quasi tutti i brani, ci sono collaborazioni anche con Tommaso Paradiso e Cosmo. Sono stati estratti anche i brani Bolivia e Tropicale. A dicembre 2018 l'album è stato pubblicato in edizione doppio vinile, con l’aggiunta dell’inedito Femme, del singolo Fotografia con Carl Brave e Fabri Fibra (multiplatino) e di una versione demo di Tropicale. “Non mi intendo d'amore/Non lo so parlare/Non mi intendo di te/È per questo che non vieni con me/Io non abito al mare/Ma lo so immaginare”, è l’inizio di Io non abito al mare. Vedi anche Francesca Michielin a Sanremo con tutore: "Sono caduta anche stavolta"

Il quarto album in studio: Feat (stato di natura) Il quarto album in studio di Francesca Michielin è Feat (stato di natura), pubblicato il 13 marzo 2020 dalla Rca Records. Dura trentacinque minuti ed è composto da undici tracce: in ognuna collabora con un artista diverso. “Questo progetto è stato un lavoro impegnativo e ambizioso, fatto di incontri e paralleli tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione tra quei due mondi, Natura e Urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico, ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di natura”, racconta Michielin. L’album raggiunge la settima posizione in classifica e diventa disco d’oro. Il singolo apripista è Cheyenne, in collaborazione con Charlie Charles. Poi sono arrivati Gange con Shiva, Riserva naturale con i Coma_Cose, Monolocale con Fabri Fibra, Stato di natura con i Måneskin. Ci sono collaborazioni anche con Elisa, Dardust, Max Gazzè e altri. Dopo la sua seconda partecipazione in gara a Sanremo, viene pubblicata la riedizione dell'album intitolata Feat (fuori dagli spazi): contiene quattro inediti, tra cui il brano multiplatino Chiamami per nome con cui insieme a Fedez è arrivata seconda al Festival. E c’è anche Cattive stelle, feat. Vasco Brondi. “Chiamami per nome/Solo quando avrò/Perso le parole/So che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola/Restando in piedi con un nodo alla gola/Chiamami per nome/Perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille/Sento tutto sulla pelle, pelle/Ma vedo solo te baby/Te baby”, cantano Michielin e Fedez all’Ariston. Vedi anche Francesca Michielin, le canzoni più famose

Il quinto album in studio: Cani sciolti Dopo un anno di successi, e il debutto alla conduzione di X Factor, Francesca Michielin torna con il suo quinto album: s’intitola Cani sciolti ed esce il 24 febbraio 2023 per Columbia Records/Sony Music Italy. Contiene dodici tracce e dura circa trentasette minuti. È scritto, arrangiato e prodotto dalla cantautrice, con alcune collaborazioni. Parla di femminismo, hater, fratture sociali, immigrazione e amore universale. È un disco “sincero al 100%”, dice Michielin. Che in quel periodo racconta: “Tra pochi giorni compio 28 anni, ho pensato a cosa voglio fare della mia vita come musicista. La risposta è questo disco: i cani sciolti non stanno dentro uno schema predefinito, ma sono liberi di esprimersi. Volevo prendermi il lusso di questa libertà, scrivendo brani più coraggiosi del solito”. Il singolo che anticipa l’uscita dell’album è Bonsoir, scritto con Dardust e Colapesce. Poi esce anche Occhi grandi grandi, disco d’oro. “Paracadute/Vorrei parlarti ma si spezza la voce a un passo da te/Senza paracadute/Vorrei saltare ma mi spezzi la voce e non so perché/Sembra di precipitare/Dai tuoi occhi grandi grandi come il mare/Vieni qui e abbracciami”, è il testo della hit. Altri brani estratti da Cani sciolti sono Un bosco, Quello che ancora non c'è, Fulmini addosso. Vedi anche Francesca Michielin e Rkomi a Sanremo 2025, duetto e testo della cover

Nel 2025 il prossimo album Dopo altri singoli di successo, problemi di salute, la conduzione di un’altra stagione di X Factor e nuovi progetti, Francesca Michielin nel 2025 partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo: presenta in gara il brano Fango in paradiso, con cui si classifica al ventunesimo posto. L’artista ha anticipato che la canzone farà parte del prossimo album, a cui sta lavorando e che dovrebbe uscire quest’anno: “Lo sto finendo, non ha ancora una data d’uscita ma ci saranno tante sorprese. Uscirà quest’anno, all’alba dei miei 30 anni, una fase importante”. Vedi anche Sanremo, testo della canzone di Francesca Michielin: Fango in paradiso

