Francesca Michielin e la foto in costume: "Mi voglio bene"

“Ci sono voluti più o meno 29 anni per riuscire a sentirmi abbastanza serena in costume, senza più mettere per forza i pantaloncini sopra, tirare indietro la pancia, coprirsi con il pareo, evitare di passeggiare lungo il bagnasciuga. Foto rigorosamente non posata, proprio perché I don’t give a f**k anymore. Saranno i 30 in arrivo, o sarà che proprio un anno fa ero su un letto d’ospedale a chiedermi quando il mio corpo sarebbe tornato come prima. Non importa, è il mio corpo, e gli voglio bene”. Francesca Michielin ha pubblicato su Threads una foto in costume, sorridente, alle spalle i colori dell’alba. La cantautrice, che lo scorso anno aveva subito un intervento per l’asportazione di un rene, ha accantonato ogni insicurezza e si gode con spensieratezza una libertà che sa di mare.