Carlo Cracco, è morto il papà Bertillo

È morto all’età di 97 anni. Il funerale si terrà mercoledì 26 febbraio a Olmo di Creazzo, in provincia di Vicenza. Lascia la moglie Lidia, 90 anni, e i quattro figli. Schivo, ma di gran cuore, è apparso in tv insieme al figlio chef in uno spot televisivo e nel cooking show Hell’s Kitchen Italia

LA PROMOZIONE DEL BROCCOLO FIOLARO

Come racconta sul giornale online La Basilica il giornalista ed esperto di gastronomia Antonio Di Lorenzo, Bertillo ha contribuito alla promozione di un prodotto locale, il broccolo fiolaro, spesso usato nei suoi piatti dal figlio Carlo: “Ogni settimana faceva scorta di broccolo, riempiva un trolley, saliva in treno e riforniva la cucina di Carlo, nel ristorante di via Victor Hugo”. In una recente intervista a Tony Damascelli su Il Giornale, lo chef aveva proprio ricordato che “il broccolo fiolaro non lo conosceva nessuno, veniva considerato brutto e insapore, costava cinquanta lire, oggi ci vogliono cinque euro come minimo. Mio padre me li portava a Milano”.