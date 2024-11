Back in Action, il trailer del film con Cameron Diaz e Jamie Foxx

I due attori vestono i panni degli agenti della CIA in pensione Emily e Matt, costretti a tornare al lavoro quando la loro copertura viene improvvisamente scoperta. Back in Action arriverà in streaming su Netflix il 17 gennaio

Dopo una pausa lunga undici anni, Cameron Diaz è tornata in azione con la spy comedy Back in Action. Insieme a lei, nella pellicola in streaming su Netflix dal 17 gennaio, c'è anche Jamie Foxx.

Il film vede Diaz e Foxx nei panni di due agenti della CIA in pensione, Emily e Matt, costretti a tornare al lavoro quando la loro copertura viene improvvisamente scoperta.

Il trailer è pieno di azione, e regala un'anticipazione di ciò che sarà. Si vede Jamie Foxx bruciare gli scagnozzi con un lanciafiamme e poi, insieme a Camer Diaz, lanciarsi col paracadute da un aereo in picchiata.

Il ritorno al cinema di Cameron Diaz e Jamie Foxx

Il cast di Back in action - oltre a Cameron Diaz e Jamie Foxx - include Kyle Chandler, Glenn Close, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts e Rylan Jackson. Il film è diretto da Seth Gordon, già firma di Come ammazzare il capo e vivere felici e Baywatch, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Brendan O'Brien (Cattivi vicini).

Back in Action segna il ritorno sul set di Cameron Diaz. Nel 2014, l'attrice aveva annunciato il ritiro dalle scene per dedicarsi alla crescita dei figli avuti dal marito Benji Madden. Negli ultimi anni, Diaz ha lanciato un vino (Avaline) ed è apparsa in alcuni episodi di The Drew Barrymore Show e RuPaul's Drag Race". Inoltre, è tra i doppiatori di Shrek 5.

Ma, Back in Action, vede anche Jamie Foxx tornare alla ribalta dopo essere stato ricoverato in ospedale per un'emergenza medica non specificata l'anno scorso. Foxx non ha parlato molto di quella malattia, ma è pronto a farlo nello speciale Netflix dal titolo What Had Happened Was.