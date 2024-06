Shrek 5, in arrivo il quinto film e lo spin off su Ciuchino

In un'intervista l'attore e comico americano, che da sempre presta la voce per il personaggio dell'asino amico del protagonista, ha rivelato alcuni dettagli su questi nuovi progetti

Sono passati quasi 15 anni dall’uscita di Shrek e vissero felici e contenti (2010), l’ultimo film della saga dell’orco verde più amato del grande schermo. Ma ora per i fan sono in arrivo delle grandissime novità. Ad anticiparle è stato Eddie Murphy, che sin dall’inizio presta la sua voce per l’asino Ciuchino, in un’intervista con Steve Weintraub di Collider per il suo prossimo film Beverly Hills Cop: Axel F.