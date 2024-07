Jamie Foxx sul suo ricovero: "Tutto è iniziato con un mal di testa"

Un brutto mal di testa e sono scomparso per 20 giorni. Jamie Foxx, al secolo Eric Marlon Bishop, rivela alcuni dettagli dell'emergenza che lo fece finire in ospedale nell'aprile dell'anno scorso. L'attore e produttore statunitense sottolinea anche che svelerà tutto a tempo debito. Secondo quanto scrive People citando un video condiviso su X (ex Twitter), Foxx, 56 anni, racconta ad un gruppo di persone radunatesi intorno a lui in un bar di Phoenix, in Arizona, che l'11 aprile del 2023 ebbe un brutto mal di testa e chiese al figlio una pasticca di Advil, un analgesico. "Sono andato per 20 giorni - dice mentre schiocca le dita - non ricordo nulla". "Mi hanno detto che ero ad Atlanta - continua - e che mia sorella (Deidra Foxx, ndr) e mia figlia (Corinne Foxx) mi hanno portato dal primo medico disponibile. Mi hanno fatto un'iniezione di cortisone. Un altro dottore ha detto 'qui c'è qualcosa che non va', indicando la mia testa". "Non lo dirò davanti ad una telecamera", aggiunge liquidando i presenti.