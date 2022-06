I BTS e YouTube lanciano la #MyBTStory challenge: come funziona

Per celebrare l’uscita del loro decimo disco, Proof, a partire da venerdì 10 giugno, la band sudcoreana BTS ha lanciato la challenge #MyBTStory in collaborazione con Youtube. Tale challenge durerà sino a sabato 9 luglio

I BTS sono la band più popolare della Corea del Sud e, con i loro 32,7 milioni di dischi venduti, sono da annoverare anche a livello mondiale. Venerdì 10 giugno uscirà il loro ultimo lavoro intitolato Proof e, per promuoverlo, i BTS hanno lanciano una challenge in collaborazione con Youtube intitolata #MyBTStory.

In cosa consiste la #MyBTStory

approfondimento

BTS, il nuovo album è un'antologia con tre nuove tracce

I BTS hanno chiesto ai loro fan di condividere dei brevi video, esclusivamente su Youtube Shorts, dove parlano dei loro ricordi più belli che hanno vissuto proprio negli ultimi 9 anni, il lasso di tempo che intercorre dalla fondazione dei BTS all’ultimo album Proof, in uscita venerdì 10 giugno. I fan, dunque, dovranno creare tali video possibilmente con il sottofondo di una canzone dei BTS e utilizzando nel titolo l’hashtag #MyBTStory. La challenge, che in realtà sarebbe dovuta partire venerdì 10 giugno sebbene già ci siano alcuni video a riguardo, durerà sino a sabato 9 luglio. Alla scadenza del termine, i BTS sceglieranno le challenge più belle che faranno parte di un video-tributo che sarà pubblicato dopo il 9 luglio. La scelta di collaborare con Youtube per la #MyBTStory non è stata casuale. Infatti, i BTS vantano oltre 66 milioni di abbonati sul loro canale ufficiale, piazzandoli al terzo posto tra gli artisti con più iscritti su tale piattaforma. Numeri che si possono spiegare analizzando i risultati della canzone Butter, uscita il 21 maggio 2021, il cui video ufficiale consta 108,2 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Solo nell’ultimo anno, i BTS hanno superato i 14 miliardi di visualizzazioni a livello mondiale su Youtube.