BTS, il nuovo album è un'antologia con tre nuove tracce

I BTS si preparano a stupire (di nuovo) e a monopolizzare le classifiche di album e singoli più venduti e streammati nel mondo, grazie ai brani del nuovo album Proof in arrivo il prossimo 10 giugno e del quale sono già state aperte le prime prevendite collegandosi ai canali social ufficiali della boy band. Come rivelato dallo stesso gruppo, il nuovo disco sarà un vero e proprio viaggio nella storia e nella musica dei BTS, tra brani dall’iconico successo come Dynamite e il recente Butter, fino alle grandi collaborazioni internazionali come My Universe con i Coldplay. Non mancherà però il tasso di novità, con la release di tre canzoni inedite . RM, Jin, Suga, J-Hop, Jimin, V e Jungkook hanno pubblicato nelle ultime ore su Instagram una story che sembra presentare per la prima volta dal vivo la cover di Proof; una scritta bianca, a caratteri cubitali, su sfondo nero, insieme al link diretto per pre-acquistare il nuovo progetto musicale.

I BTS annunciano la tracklist di Proof

L’annuncio del nuovo album Proof, in arrivo il prossimo 10 giugno, è stato accompagnato dai BTS con un videoclip di cinque minuti su YouTube in cui la k-pop band racconta, attraverso un viaggio tra i titoli dei loro EP e relativa data di uscita, alcuni tra i brani che saranno parte integrante della compilation presto alla release. Ci saranno canzoni estratte dai primi progetti musicali di carriera, come gli album O!RUL8,2?, Skool Luv Affair, ma anche Love Yourself: Tear, Map of the Soul: 7, fino ai più recenti successi di Dynamite e del disco Be, pubblicato nel 2020. Con Proof, RM, Jin, Suga, J-Hop, Jimin, V e Jungkook scelgono di celebrare in musica il nono anniversario dei BTS come gruppo e di regalare inoltre alla loro sempre fedele “ARMY” (così ci chiamano i fan dei BTS), una vasta collezione delle migliori canzoni. “L’album antologico dei BTS vuole incarnare al meglio quella che è la storia e la filosofia del gruppo, che ora si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua interessante carriera”. Un ottimo modo per la band e per i fan di tutto il mondo, per guardare fino dove hanno portato gli sforzi passati. L’antologia Proof sarà composta da ben tre CD, tra vecchie tracce e tre completamente nuove, che riflettono i pensieri e le idee dei BTS sul passato, sul presente e sul futuro della loro musica.