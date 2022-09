BTS, J-Hope canta "Rush Hour" con Crush, star del K-pop

I dettagli della canzone Rush Hour

Nel video della canzone vediamo Crush intento a pattinare con diversi artisti di strada, che eseguono diversi numeri di ballo in un vicolo. Dopo aver iniziato a cantare, ecco l’ingresso di J-Hope accolto dai flash dei fotografi. In merito alla collaborazione con il membro dei BTS, Crush ha affermato che la decisione di cantare insieme a lui è stata naturale perché entrambi stanno seguendo la stessa direzione musicale. Lo scorso aprile Crush era apparso nell’album Psy 9th del rapper Psy, conosciuto per aver lanciato Gangnam Style. Ad agosto, invece, Crush ha concluso il servizio militare e dopo un mese è già tornato alla ribalta con Rush Hour. Anche i membri dei BTS dovrebbero prestare il servizio militare sudcoreano (ci si deve arruolare obbligatoriamente entro i 30 anni), ma la loro situazione è attualmente in stand-by. Infatti, il Ministro della Difesa Suh Wook aveva suggerito l’ipotesi permettere alla band di arruolarsi ma lasciare temporaneamente il servizio per esercitare in vista dei futuri concerti. D’altronde, i BTS stanno riscuotendo un successo mondiale e per la Corea del Sud tenerli fuori dalle scene per tanto tempo potrebbe essere effettivamente controproducente. Un’altra proposta al vaglio, invece, consisterebbe nell’accorciare da due anni ad appena tre settimane il servizio militare per tutti gli artisti internazionali. Un’altra ipotesi non ufficiali ma presa in considerazione da chi di dovere.