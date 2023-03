Calvin Klein, la nuova campagna con Jung Kook dei BTS FOTO

Jung Kook è il nuovo volto di Calvin Klein a livello globale per lanciare il ritorno degli anni Novanta Condividi

Il prestigioso marchio Calvin Klein ha scelto il suo nuovo brand ambassador, individuandolo in Jung Kook dei BTS. Una scelta ben precisa da parte della casa di moda, che potrebbe definirsi quasi geo-politica in virtù del fatto che il volto del giovanissimo cantante è enormemente popolare in Oriente, ancor di più in Corea, e questo spinge in maniera fortissima il marketing anche in quel mercato, che non può essere considerato come uno dei più forti (attualmente) per Calvin Klein. Questo per il cantante è il debutto assoluto per il marchio americano e gli scatti patinati in bianco e nero hanno già conquistato la viralità sui social, segno che anche questa scelta è stata finora azzeccata da Calvin Klein.

Le foto di Park Jong Ha a Jung Kook Per Jung Kook si tratta del debutto assoluto con Calvin Klein e gli scatti che lo ritraggono con indosso gli abiti della maison sono stati particolarmente apprezzati per diversi motivi, oltre che per il modello. Infatti Calvin Klein ha voluto fare un richiamo stilistico agli anni Novanta per le foto con il cantante dei BTS. Il denim è il grande protagonista di questa campagna, così come lo è stato delle passerelle primavera-estate 2023. Un ritorno per altri atteso e per altri inaspettato, che segna un vero e proprio tuffo nel passato anche per gli stili, perché nella collezione del brand americano sono tornati di gran carriera anche i capi oversize, come le giacche di jeans indossate da Jung Kook che, a chi li ha vissuti, ricordano il periodo della giovinezza vissuta imitando i protagonisti di telefilm come Beverly Hills 90210 e Melrose Place, solo per citare due dei più famosi che hanno ispirato quelle generazioni. L’obiettivo non è solo avvicinare il mercato orientale ma anche quello dei giovanissimi, che sono notoriamente abituati a fidarsi dei loro idoli e a seguirne le indicazioni di stile. approfondimento Tiffany & Co.: Jimin dei BTS è il nuovo House Ambassador del brand

Le parole di Jung Kook e di Calvin Klein “Sono un fan di Calvin Klein da molto tempo e sono entusiasta di essere il loro nuovo ambasciatore globale”, ha dichiarato Jung Kook quando è stata annunciata la sua partecipazione alla nuova campagna del brand americano. Il giovane artista ha poi aggiunto: “La musica è il modo in cui comunico con i miei fan, e vedo questa collaborazione come un’opportunità per entrare in contatto con loro in un modo nuovo. Sono entusiasta che possano vedere un nuovo lato di me”. Dal canto suo, la maison ha dichiarato: “Jung Kook è uno dei più grandi artisti attuali e possiede una rara capacità di connettersi con il pubblico internazionale attraverso la sua musica e il suo stile”. GUARDA ANCHE Tutti i video di moda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calvin Klein (@calvinklein)