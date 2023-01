3/12 Immagine tratta dal profilo Instagram @diesel

Gli appassionati di trend sapranno che i designer si divertono a usare il jeans per look il cui elemento caratterizzante è il contrasto tra i volumi. Il 2023 sarà l'anno dei jeans larghi, ancora più di tendenza se larghissimi. Posti in vetta ai capi più desiderati da modelle come Bella Hadid, impegnate a riportare a galla lo stile dei primi del Duemila, hanno un taglio over e possono avere tagli, strappi o lavaggi anche molto forti, effetto used. La lunghezza? Non è un problema da porsi

L'account Instagram ufficiale di Diesel