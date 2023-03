Tiffany & Co.: Jimin dei BTS è il nuovo House Ambassador del brand

L'influente star del K-pop, che si sta incamminando verso una carriera solista, sarà protagonista di una serie di campagne per il marchio d'alta gioielleria. L'artista si unisce a una squadra di testimonial in cui figurano Hailey Bieber, Eileen Gu e un'altra sudcoreana, Roseanne “Rosé” Park Condividi

Con la primavera arrivano grandi novità anche in casa Tiffany & Co. che con un comunicato ufficiale corredato da uno scatto diffusi prontamente sul sito e sui social del brand ha annunciato l'ingresso della K-pop star Jimin nella squadra dei suoi global ambassadors.

Il cantante, voce principale dei BTS ha accolto l'incarico con onore ed entusiasmo ed ha posato per un ritratto elegante con alcuni preziosi della maison d'alta gioielleria.

L'annuncio ufficiale di Tiffany & Co. approfondimento Tiffany & co, la nuova campagna con Hailey Bieber Con la decisione di arruolare Jimin nella schiera dei testimonial del brand, Tiffany & Co. mette a segno un altro colpo in direzione di un pubblico sempre più internazionale e sempre più giovane interessato al mondo favoloso delle celebrità.

Jimin, che solo su Instagram ha raggiunto i quarantotto milioni e mezzo di follower, ha dichiarato che è per lui un grande onore collaborare con un brand che ha così a cuore il rapporto tra “design, innovazione e tutto ciò che è artistico”. C'è simbiosi, dunque, già sulla carta, tra il modo di intendere il processo creativo per Tiffany & Co. e il modo in cui si sente artista Jimin che è noto per le sue eccezionali doti vocali ma anche per essere un eccellente ballerino, un performer di grande presenza scenica nonché un personaggio pubblico prestigioso in grado di mobilitare l'attenzione di milioni di fan nel mondo.

La nuova era di Tiffany & Co. e di Jimin GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Da tempo, l'azienda Tiffany & Co. è impegnata con la ridefinizione dell'immagine del brand affinché quest'ultimo abbia una precisa collocazione nell'immaginario dei consumatori contemporanei. Non si tratta, banalmente, solo di assicurarsi profitti e vendite ma anche di preservare la memoria dei fasti del ventesimo secolo in un mondo dominato da influencer e star di uno showbiz profondamente diverso. Jimin o Hailey Bieber o l'atleta olimpionica Eileen Gu - per citare alcuni dei volti delle ultime campagne Tiffany - tutti nati a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, non sono solo portatori di giovinezza ma anche di una nuova maniera, assolutamente poliedrica, di approcciare il mondo e la realtà. Forte delle stagioni di successo con i BTS, Jimin ha annunciato l'uscita dell'album FACE, il primo da solista, atteso per il 24 marzo e già disponibile per il pre-order. In tutti i sensi, per il ventisettenne coreano è l'inizio di una nuova era.

Felice delle scelte di Tiffany & Co. Alexandre Arnault che dell'azienda è vice presidente nonché responsabile del prodotto e della comunicazione. Anche lui ha confermato il valore di Jimin, artista portatore di un'energia tutta moderna, che sarà al centro delle prossime campagne del marchio, attese già per la primavera.