Tiffany & co, la nuova campagna con Hailey Bieber

La modella, icona della Generazione Z, è l'interprete perfetta dei gioielli della T Collection, protagonisti delle nuove foto e di un video dall'estetica minimale ed elegantissima a cura di Vittoria Romagnuolo Condividi

Hailey Bieber, classe 1996, modella, imprenditrice e fashion icon, potrebbe essere il punto d'incontro tra tradizione e contemporaneità per Tiffany & Co. che ha scelto la moglie di Justin Bieber come volto della nuova campagna pubblicitaria della collezione T, gioielli dal design moderno ideali anche per i più giovani. La nipote di Alec Baldwin è la protagonista di una serie di scatti e di un video girati a Los Angeles che raccontano con semplicità la magia di una collezione essenziale e desiderabilissima.



Hailey Bieber, icona della Gen Z approfondimento Le star che hanno indossato i gioielli Tiffany. FOTO Anche un marchio storico e noto come Tiffany non può sottrarsi alla rivoluzione degli anni Venti del Duemila, caratterizzati da una sensibilità estetica che trova la sua espressione nel mondo digitale animato da nuove icone dallo stile di vita favoloso eppure legato a valori puri e genuini. Hailey Bieber rappresenta tutto questo e per questa ragione è perfetta per Tiffany & Co. che l'ha nominata global ambassador del marchio lo scorso ottobre vestendola di gioielli luminosi su tutti i tappeti rossi più importanti dell'ultima stagione, compreso il Met Gala 2022.

approfondimento Hailey Baldwin: le foto più belle Il percorso della supermodella con la maison d'alta gioielleria passa ora per una campagna pubblicitaria raffinatissima che cattura tutta la vitalità senza artifici della venticinquenne.

Hailey Bieber è una giovane donna icona della sua generazione, quella Gen Z che è sotto il mirino delle aziende di lusso e che è attenta ai prodotti di qualità e alle ultime tendenze, famosissima anche grazie alle campagne scattate per Versace, Tommy Hilfiger, Guess. Con la sua classe naturale è in perfetta armonia con la campagna per la collezione T, scattata in un interno luminoso e accogliente pur nella sua essenzialità. La Bieber è in piedi o seduta, vestita con colori chiari e scuri ma sempre modelli del tutto in linea con quelli che preferisce di solito: un completo con blazer oversize, un minidress con scollo a V che mette in risalto i collier e i lacci con pendenti, gli anelli e gli orecchini della collezione T, una delle più rappresentative del brand.



La collezione T di Tiffany & Co. approfondimento Bulgari, l'evento a Parigi per l'alta gioielleria con Anne Hathaway La collezione T, dal design puro e lineare, realizzata con metalli preziosi e diamanti, è stata ideata per poter mixare insieme più pezzi, secondo il gusto contemporaneo dei giovanissimi che amano sovrapporre i gioielli, purché raffinatissimi e unici.

Hailey Bieber si è detta emozionata all'idea di poter rappresentare un marchio amatissimo dalle donne che l'hanno ispirata nella sua carriera. Le sue parole riflettono quelle di Alexandre Arnault, Vice Presidente esecutivo e responsabile del prodotto e della comunicazione di Tiffany & Co.. Il figlio del presidente del gruppo LVMH - di cui Tiffany fa parte da più di un anno - si è associato all'entusiasmo generale e ha confermato la perfetta sintonia tra lo spirito della T Collection e quello della sua splendida ambassador.