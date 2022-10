Meadow Walker è il nuovo volto di Tiffany & Co. Eyewear

La figlia di Paul Walker, già testimonial di alcune linee di gioielli dell'iconica azienda statunitense, è la protagonista della nuova campagna dei sofisticati e irresistibili occhiali da sole e da vista perfetti per godersi la vita in città



Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Contemporanea, sofisticata e chic, Meadow Walker è la testimonial perfetta per incarnare lo spirito di Tiffany & Co. azienda statunitense con una storia di quasi duecento anni in grado di dialogare perfettamente con la generazione dei giovanissimi.

La modella ventitreenne, figlia dell'attore Paul Walker, già volto del brand per alcune linee di gioielleria, è ora anche la protagonista della nuova campagna di occhiali da sole e da vista dall'estetica irresistibile realizzata dal fashion photographer Alasdair McLellan.



La campagna della nuova linea Tiffany & Co. Eyewear approfondimento Tiffany & co, la nuova campagna con Hailey Bieber La seduzione delle campagne pubblicitarie di Tiffany & Co. dipende sempre dal solito mix di ingredienti ben dosati: un prodotto altamente desiderabile, uno scenario in cui chiunque vorrebbe immergersi istantaneamente e una testimonial la cui bellezza spontanea è messa in risalto senza sforzo né artifici. Meadow Walker è quindi naturalmente perfetta per incarnare lo spirito dei destinatari dei nuovi modelli Tiffany Eyewear resi unici nel design dall'aggiunta di motivi ispirati alla HardWear jewelry, una delle linee di gioielli del brand che meglio rappresenta lo spirito potente di New York.

Particolarità degli occhiali realizzati in Italia, le aste impreziosite da decorazioni bold dorate che richiamano nel dettaglio alcuni motivi di linee iconiche del marchio Tiffany & Co. - le linee Tiffany T. e Tiffany City HardWear, quest'ultima caratterizzata da design a maglia industriale con sfere ed elementi tubolari levigati e lucidi.

Nelle immagini fotografiche e nel nuovo spot, già disponibili online, la Walker indossa le montature nere con le lenti scurissime mentre è impegnata a bere un drink e a chiacchierare con le amiche, un'immagine seducente che rispecchia fedelmente il fascino del brand e delle sue creazioni senza tempo.



Meador Walker, modella volto della Gen Z GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Meadow Walker, classe 1988, è insieme ad Hailey Bieber e a Rosé delle Blackpink una delle più giovani ambassador del marchio di alta gioielleria nel mondo. Già apparsa nelle campagne di gioielleria per alcune linee bestseller del marchio, tra cui la famosa Return To Tiffany ed Elsa Peretti, la modella e fondatrice della Paul Walker Foundation (creata nel 2015 a seguito della tragica scomparsa del padre, star della saga cinematografica Fast & Furious) ha portato un po' del suo fascino californiano al brand che oggi più che mai seleziona con cura le sue testimonial in vista di un sempre più efficace avvicinamento della fascia di consumatori giovani al concetto di alta gioielleria.

La Walker, impegnata in passerella durante le fashion week, è anche testimonial di Proenza Schouler che l'ha scelta come volto della campagna della stagione 2021.

