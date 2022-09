Blanco è il testimonial globale della nuova campagna di Calvin Klein

Il cantante italiano è stato scelto come volto globale della campagna pubblicitaria di Calvin Klein Fall 2022. Ricordiamo che l'artista nel videoclip del suo brano “Nostalgia” correva per Times Square indossando soltanto un paio di boxer Calvin Klein, motivo per cui gli scatti appena firmati dal fotografo di moda Drew Vickers si ricollegano alla perfezione all'identità estetica con cui questo artista si è presentato fin dagli esordi Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È Blanco il volto globale della campagna pubblicitaria di Calvin Klein Fall 2022: il marchio statunitense che è l'icona dell'estetica anni ’90 ha scelto il cantante italiano come testimonial per la stagione autunnale di quest'anno.

Ricordiamo che l'artista nel videoclip del suo brano “Nostalgia” correva per Times Square indossando un paio di boxer Calvin Klein, motivo per cui vederlo ora negli scatti di Calvin Klein non sembra un'assoluta novità, anzi. Come è stato notato dalla "Bibbia del fashion", ossia Vogue, “gli scatti sembrano quasi un sequel del videoclip Nostalgia che vede proprio il giovane talento italiano correre per Times Square indossando semplicemente un paio di boxer Calvin Klein”.

La giornalista di Vogue, Asha Salim, aggiunge che questa sembra “una versione deluxe delle prime corse tra i prati verdi con slip bianchi, già diventato elemento iconografico della sua maturazione stilistica e creativa”. Per il fatto che Blanco ha come segno distintivo e iconico proprio un paio di boxer bianchi, questo sodalizio tra lui e il brand americano calza a pennello. Anzi: calza a boxer della taglia perfetta, per rimanere in tema underwear.



Le parole di Blanco

approfondimento Eurovision 2022, Blanco e Mahmood: "Non conta vincere ma fare bene" Il cantante ha commentato con le seguenti parole questa sua nuova collaborazione: “La collaborazione con Calvin Klein mi ha permesso di vedere per la prima volta New York”. L'artista si è poi soffermato su quanto quella prima esperienza oltreoceano gli abbia infuso un'eccezionale dose di energia e dinamismo, due degli ingredienti principali che da sempre connotano la ricetta della Grande Mela.

"Calvin Klein per me è un brand simbolo dell’estetica di una generazione sin dai suoi esordi”, ha aggiunto Blanco. “Vivo la moda come un linguaggio che rafforzi l’immaginario di ciò che porto con la mia musica e questa campagna rispetta molto la mia personalità”.



Non solo boxer: anche la canottiera e gli iconici 90’s Loose Jeans

approfondimento Blanco a Parigi con la nuova fidanzata: chi è Martina Valdes I pezzi cult che Blanco ha indossato per l’occasione non sono soltanto gli iconici boxer di cotone bianco (con l’inconfondibile elastico ton sur ton su cui è impresso il nome del brand in nero): l'artista ha vestito tanti indumenti considerati dei classici intramontabili di Calvin Klein in primis, dei Nineties in secondo luogo e infine della moda in generale.



Lo shooting fotografico - firmato dal fotografo di moda Drew Vickers, un nome altisonante della New York glamour ’n’ roll - ha visto Blanco prestarsi a scatti audaci e sensuali ma in maniera velata, senza scadere mai nell'eccesso ma, anzi, rimanendo sempre in quel limbo di perfetto equilibrio di toni e atmosfere (come è proprio del fotografo Vickers, d'altronde).



Il cantante ha indossato un paio di 90’s Loose Jeans dal lavaggio nero; la maglia Slim Sheer Knit Jumper abbinata a un paio di 90’s Straight Jeans dal lavaggio bianco; un paio di blue jeans classici a vita bassa da cui fuoriesce l’elastico dei boxer con il logo.



Gli scatti della campagna approfondimento Eurovision 2022, Brividi è il brano più ascoltato su Spotify Le foto lo immortalano a torso nudo, mentre guarda direttamente in macchina e si staglia sullo sfondo monocromatico. Uno sfondo che passa dal bianco al nero fino ad arrivare al blu celeste, in omaggio - con ogni probabilità - all'omonimo disco che ha segnato il suo esordio nel settembre 2021. Un album che, con oltre 1 miliardo di streaming sulle piattaforme digitali, conferma Blanco come uno degli artisti italiani più apprezzati in Italia ma pure nel mondo, anche grazie a questa sua nuova avventura come volto globale della campagna pubblicitaria di Calvin Klein Fall 2022.



Di seguito vi mostriamo lo scatto della campagna pubblicitaria di Calvin Klein con protagonista Blanco, immagine condivisa dal profilo di Instagram dell'artista stesso.