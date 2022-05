Blanco a Parigi con la nuova fidanzata: chi è Martina Valdes

Gli scatti pubblicati sui social non lasciano più dubbi sulla nuova relazione del cantante con la ballerina. I due sono volati in Francia per un romantico viaggio

La fuga romantica di Blanco a Parigi

approfondimento

Blanco e la sua nuova fiamma sono volati in Francia, come ormai sapranno gli oltre due milioni di follower che via Instagram si tengono aggiornati sulla vita professionale e privata dell'artista.

Dopo la performance dell'Eurovision Song Contest che ha visto il cantante bresciano in coppia con Mahmood piazzarsi in sesta posizione nella classifica generale, Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha staccato per qualche giorno dagli impegni con la nuova fidanzata nella capitale europea.

Nessun dubbio, ormai, sul fatto che Martina Valdes sia la nuova compagna del cantante: i due, che fino ad ora erano stati solo avvistati in atteggiamento romantico, sono usciti allo scoperto rivelando loro stessi qualche dettaglio in più sui loro spostamenti insieme. Sul profilo di Blanco è apparso uno scatto che ritrae la ragazza di spalle con la Torre Eiffel sullo sfondo. Su quello di lei, sempre con lo stesso inconfondibile panorama, i due si stringono felici e si baciano.