Sarà Florence Pugh a interpretare Madonna nel suo film biopic?

La regina del pop starebbe cercando l’attrice “perfetta” che la interpreti sullo schermo e pare che la star britannica Florence Pugh sia tra le predilette

Cercasi Madonna disperatamente, tanto per strizzare l’occhio a un celebre titolo della filmografia di Veronica Ciccone…



La regina del pop è alla caccia dell’attrice “perfetta” che possa calarsi nei panni musicali più iconici degli anni Ottanta e Novanta, quelli che a tutt’oggi continuano a dettare legge nel campo delle sette note e non solo (moda compresa).



Stiamo parlando dei panni di Madonna, la cantante più famosa del mondo che sta lavorando in prima persona al biopic che ne racconterà l’incredibile storia di successo planetario.



La sua estenuante ricerca in chiave “casting perfetto” avrebbe circoscritto la scelta, arrivando a due nomi papabili: da un lato Julia Garner, la 26enne statunitense nota per il ruolo di Ruth Langmore nella serie televisiva Ozark, dall’altro Florence Pugh, la 25enne britannica che ha interpretato Amy nel film Piccole donne del 2019 (per il quale ha ricevuto la candidatura al Premio BAFTA, al Critics Choice Award e al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista).



Florence Pugh è la favorita?

approfondimento Madonna dirige la propria vita. La pop star farà un biopic Una fonte vicina a Madonna ha rivelato al Sunday Mirror che “i produttori che stanno aiutando a mettere il film assieme vorrebbero Florence Pugh e nessuno dubita del fatto che lei potrebbe essere la scelta adatta”.



Benché la regina del pop apprezzi moltissimo anche l’attrice Julia Garner e abbia pensato a lei dopo la sua vittoria agli Emmy per l’interpretazione nella serie di Netflix Ozark, pare che le sue preferenze ricadano su Florence. Sia per la nomination di quest'ultima all’Oscar sia per una notevole somiglianza con Madonna da giovane.



A notarlo sarebbero stati i fan della pop star che più volte hanno espresso la propria meraviglia per come Florence Pugh somigli incredibilmente alla Veronica Ciccone dei primi anni di rosea carriera.



Come sottolinea la fonte riportata dal Daily Mirror, “la decisione finale spetterà a Madonna, dato che sarà lei a dirigere il film e visto che si tratta della sua storia”.

Il progetto del biopic su Madonna

approfondimento Madonna contro le nuove policy di Instagram: il video Il 15 settembre 2020 è stata la stessa Madonna ad annunciare sul suo profilo Twitter il film.





Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ — Madonna (@Madonna) September 15, 2020

La pop star scriverà lo script assieme a Diablo Cody – Oscar per la sceneggiatura di Juno - e dirigerà in prima persona la pellicola, come annunciato anche dalla Universal Pictures che lo distribuirà.



La produttrice sarà Amy Pascal, ex presidente della Sony Pictures e produttrice di Ragazze vincenti, il film del 1992 che ha visto protagonista la stessa Madonna. Che sia proprio Amy Pascal il trait d’union con Florence Pugh? Non tanto per l’omonimia tra Amy Pascal e il personaggio di Amy interpretato dalla Pugh in Piccole Donne ma proprio perché proprio lei è stata produttrice anche del film di Greta Gerwig tratto dal famoso romanzo di Louisa May Alcott.



"Voglio trasmettere l’avventura incredibile della mia vita come artista, musicista, ballerina ed essere umano che ha cercato la sua strada nel mondo", ha dichirato Madonna nel comunicato della Universal, aggiungendo: "Il focus di questo film sarà la musica. La musica mi ha sempre dato la forza di andare avanti".