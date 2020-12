Madonna contro le nuove policy di Instagram: il video

La popstar ha condiviso un video in cui protesta contro le nuove regole sulla privacy del social: “Venderanno i vostri dati al governo e vi puniranno per disobbedienza, è una dittatura”

Madonna contro Instagram

“A partire da domani, le nuove politiche di cyber-sorveglianza di Instagram consentono a Mark Zuckerberg di spiare voi e la vostra famiglia, rubare i vostri segreti più intimi e controllare il rispetto degli ordini governativi attraverso tutti i vostri dispositivi – compreso il televisore – e vendere i vostri dati al governo e all’industria o punirvi per disobbedienza. #dittatura”. Insomma secondo Madonna il social media, con il permesso degli utenti, ha accesso ai loro segreti più intimi e può verificare se sono "conformi al governo". Inoltre, Zuckerberg può vendere i dati di ciascuno al governo e a terzi, sempre secondo quanto affermato dall'artista 62enne. L'attacco di Madonna arriva dopo che i procuratori generali del Texas e di altri nove Stati Usa hanno intentato una causa comune contro Google accusando il colosso di "abusare del suo potere monopolistico" per minare la competizione nel mercato delle pubblicità online. In particolare, l'accusa riguarda gli accordi tra Google e Facebook (che possiede anche Instagram) in vigore dal 2018: questi accordi avrebbero privilegiato il social di Mark Zuckerberg a discapito della concorrenza. Del resto, leggendo la politica sui dati di Instagram, si scopre che l'azienda ha accesso alla fotocamera, alla posizione GPS e alle foto degli utenti. Instagram può anche visualizzare i cosiddetti metadati, cioè quando e dove è stata scattata una foto.