Madonna rifiutò di lavorare con David Guetta per il segno zodiacale

Una collaborazione naufragata a causa dell’incompatibilità di due segni zodiacali, questo quanto dichiarato da uno dei DJ più famosi al mondo e riportato da numerosi magazine come il celebre The Guardian .

Madonna: il pranzo con David Guetta

Siamo agli inizi del secondo decennio del terzo millennio, la Regina del Pop è al lavoro al nuovo disco MDNA mentre David Guetta si è già affermato come uno dei producer più famosi al mondo conquistando le classifiche a livello internazionale con brani come When Love Takes Over con Kelly Rowland, Memories con Kid Cudi e Gettin’ Over You con Chris Willis, Fergie (FOTO) e LMFAO.

Poche ore fa David Guetta ha raccontato un aneddoto nel corso dell’intervista rilasciata agli YouTuber McFly e Carlito rivelando il vero motivo della mancata collaborazione con Madonna, nata il 16 agosto sotto il segno del Leone.