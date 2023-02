Grammy 2023: i ballerini di Harry Styles svelano l'errore sul palco

Il cantante Harry Styles ha eseguito la hit As It Was di fronte a un pubblico di celebrità e a milioni di spettatori in tutto il mondo prima di portare a casa l'ambito premio per l’album dell'anno ai Grammy 2023 . Ma la performance è stata stroncata online dai fan che l'hanno etichettata poco brillante e qualcuno ha notato che qualcosa sembrava "fuori posto". A quanto pare avevano ragione poichè il giorno dopo uno dei ballerini di Styles, Dexter Da Rocha, ha rivelato in un video TikTok che il giradischi su cui i ballerini e Styles hanno provato per giorni stava girando nel modo sbagliato rispetto a quando hanno fatto le prove.

"Yoann Bourgeois e il suo socio Kerem hanno ideato questo bellissima coreografia su un giradischi in movimento, eravamo in 12 e abbiamo provato per dieci giorni…Harry ha fatto un ottimo lavoro integrandosi e ha realizzato una cosa artistica incredibile, mutevole e fantastica” ha iniziato Da Rocha aggiungendo che le prove sono avvenute sul giradischi che girava in senso antiorario. “Era diverso da qualsiasi cosa la maggior parte di noi avesse mai fatto prima. È stato frustrante ed è stato difficile creare quegli schemi mentre qualcosa si muoveva e avere tutta la consapevolezza spaziale e lavorare con persone che non hai mai incontrato prima, come se fosse una sfida folle", ha aggiunto Da Rocha. Però la notte dei Grammy quando lo spettacolo inizia, il giradischi inizia ad andare nella direzione sbagliata , come ha rivelato il ballerino, e quindi il gruppo ha dovuto adattarsi .

Errore tecnico

Hanno cercato di "attirare l'attenzione del tecnico", ma era un programma in diretta e "non potevano urlare” ha spiegato Da Rocha, quindi il tecnico non li ha sentiti. “Ti senti come un tapis roulant, ma dato che è circolare, tira in direzioni diverse ed è un tipo di equilibrio particolare e insolito” ha aggiunto. Il gruppo di ballo ha provato ad adattarsi e fortunatamente hanno comunque fatto una bella performance, ma il cambiamento imprevisto ovviamente ha creato qualche imperfezione. Da Rocha ha anche elogiato Harry Styles, dicendo che "ha fatto del suo meglio per essere in grado di camminare e invertire tutto mentre cantava e invertire il suo intero duetto, il che è stato incredibile”.

Harry Styles professionista

"I notiziari non sapevano cosa stava succedendo, quindi l'hanno definito letargico o noioso o qualsiasi altra cosa, ma stavamo solo cercando di rimanere in piedi" ha detto Da Rocha. “Sfortunatamente il mondo non ha potuto vedere il bellissimo lavoro di Yoann Bourgeois o tutti i nostri ballerini lavorare e il bellissimo lavoro di Harry, ma ha vinto l'Album dell'anno, il che è incredibile, e tutti abbiamo una storia da raccontare. È stata comunque un'esperienza incredibile. È così gentile, simpatico e lavora sodo e ha reso il processo di prova così bello” ha detto il ballerino. Un altro dei ballerini di Styles, Brandon Mathis, ha accennato alle difficoltà anche nel suo post su Instagram, anche se ha elogiato Styles come "una vera rockstar" e "un essere umano con i piedi per terra che si preoccupa veramente di ciò che sta facendo e con chi lo sta facendo, e questo conta così tanto”.