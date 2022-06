Jacquemus, le immagini della spettacolare sfilata ad Arles. FOTO

1/13 ©Getty

Le distese di sale della Camargue, ad Arles, in Provenza, sono il perfetto scenario per la nuova collezione di Jacquemus per la stagione Autunno Inverno 2022-2023. Lo stilista Simon Porte Jacquemus ha scelto un posto non lontano da casa per riscoprire le origini e il senso profondo delle sue creazioni che raccontano l'amore in maniera semplice e coinvolgente

