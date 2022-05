Jacquemus annuncia l'esclusiva collaborazione con Nike

Spettacolo

Versace by Fendi: l'attesa collezione in vendita

L'esclusiva collezione era stata presentata con la sfilata evento che ha chiuso la Fashion Week di Milano lo scorso settembre. Disponibile al pubblico online, nelle boutique dei due marchi e in alcuni pop-up store sparsi nel mondo, Fendace è accompagnata da una straordinaria campagna pubblicitaria scattata dal prestigioso obiettivo di Steven Maisel, animata da moltissime top model

È scattata la corsa all'acquisto della desideratissima collezione Fendace, frutto dell'unione creativa incredibile tra Donatella Versace e Kim Jones. I capi e gli accessori creati in maniera congiunta da Versace e Fendi sono disponibili per il pubblico globale nelle boutique di lusso e negli e-commerce dei due brand e negli esclusivi pop-up store di Dubai, Parigi, Los Angeles, New York, Tokyo, Osaka e Shanghai

La collaborazione tra Versace e Fendi è stata una delle grandi sorprese del mondo della moda dell'ultima stagione. Anticipata da voci di corridoio si è fatta realtà in passerella lo scorso settembre quando una carica di supermodelle ha portato in scena una collezione caratterizzata dai segni inconfondibili delle due storiche case di moda italiane. Non poteva mancare Naomi Campbell