Puma, la terza capsule collection di Ana Mena per Aw Lab

La capsule collection per AW LAB

approfondimento

Shorts morbidi, pantaloncini biker, t-shirt dal taglio ampio e sneakers con platform, questi i capi chiave della nuova capsule collection di Ana Mena realizzata da Puma per AW LAB che la rivenderà in esclusiva sul suo sito ufficiale e nei suoi store.

Contemporanea, fresca e femminile, la nuova collezione riflette un'estetica delicata ma con carattere, tipica della Generazione Z che non rinuncia alle tinte pastello neppure in inverno, figuriamoci d'estate. I capi della capsule di cui è testimonial Ana Mena, perfetta nel servizio fotografico della campagna pubblicitaria dedicata, sono ispirati allo sport ma, come ormai è prassi nelle ultime stagioni, sono ideali anche per il tempo libero, utili per comporre e completare diversi tipi di outfit. In particolare, piaceranno al pubblico le t-shirt oversize in morbido jersey, non troppo lunghe, da poter infilare negli shorts, ma c'è da scommettere ad andare a ruba saranno le scarpe, rivisitazione del modello Puma Mayze. La nuovissima Mayze, sneaker di cui è stata messa in commercio anche una versione black con Dua Lipa come ambassador, è caratterizzata da un design con dettagli multicolor su fondo bianco, una combinazione cromatica che mescola tonalità sorbetto, giallo e pesca tendente al rosa chiaro.

Il rosa, del resto, è il colore più visto nelle collezioni delle ultime stagioni e questa particolare sfumatura scelta da Puma per la terza capsule di Ana Mena coniuga insieme vitalità e brio.