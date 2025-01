Justin Baldoni ha fatto causa a Blake Lively e Ryan Reynolds

Secondo l'attore e regista di It Ends With Us, la coppia avrebbe sabotato il suo film e avrebbe cercato di distruggere lui stesso con false accuse di molestie sessuali. L'attrice avrebbe inoltre presto il controllo creativo della pellicola, aiutata dai suoi due "draghi" protettori, il marito e l'amica Taylor Swift. Baldoni ha ora chiesto un risarcimento di almeno 400 milioni di dollari, mentre i legali di Lively respingono le accuse

Justin Baldoni ha fatto causa a Blake Lively e a Ryan Reynolds. Secondo le accuse, la power couple di Hollywood avrebbe sabotato il film da lui diretto, It Ends With Us, e avrebbe cercato di distruggere lui stesso con false accuse di molestie sessuali. Il 16 gennaio, a New York, l’attore e regista ha quindi intrapreso un’azione legale contro gli attori per estorsione civile, diffamazione e invasione della privacy, chiedendo un risarcimento di almeno 400 milioni di dollari di danni. “In fondo, non si tratta di celebrità che si prendono di mira a vicenda sulla stampa”, si legge nei documenti legali. “Si tratta del caso di due delle star più potenti del mondo che impiegano il loro enorme potere per rubare un intero film dalle mani del regista e dello studio di produzione...Quando i querelanti avranno il loro giorno in tribunale, la giuria riconoscerà che anche la celebrità più potente non può piegare la verità alla sua volontà”.