Emilia Clarke sarà la protagonista della serie tv "Criminal"

Il magazine americano Variety riporta in esclusiva la notizia che l’attrice britannica famosa per l'interpretazione di Daenerys Targaryen nella serie televisiva Il Trono di Spade capitanerà il cast di un nuovo show di Prime Video. Si tratta dell’adattamento televisivo dell’omonima serie a fumetti creata da Ed Brubaker e Sean Phillips

Le graphic novel in questione sono quelle create da Ed Brubaker e Sean Phillips. Lo show che a esse si ispira è “un universo interconnesso di storie criminali”, come si apprende dalla descrizione ufficiale. Lo stesso Ed Brubaker, autore delle graphic novel che sta alla base della trama, sarà co-showrunner e produttore esecutivo di Criminal insieme a Jordan Harper. L’altro creatore delle graphic novel, Sean Phillips, sarà produttore esecutivo, così come Sarah Carbiener e Philipp Barnett. Ryan Fleck e Anna Boden dirigeranno i primi quattro episodi. Legendary Television sarà anche produttore esecutivo. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios.

Emilia Clarke sarà la protagonista di una nuova serie drammatica di Amazon che si intitolerà Criminal. A svelarlo è stato il magazine americano Variety, che riporta in esclusiva che l’attrice britannica famosa per l'interpretazione di Daenerys Targaryen nella serie TV Il Trono di Spade capitanerà il cast di un nuovo show di Prime Video. Si tratta dell’adattamento televisivo dell’omonima serie di graphic novel.

Mallory fa parte di una banda di rapinatori, tra cui spicca il nome di Ricky Lawless (Halper), con il quale la protagonista ha una relazione appassionata in stile Bonnie e Clyde. “Mallory è una donna al limite, che vive al di fuori della legge e nasconde segreti che metteranno in pericolo lei e tutta la sua banda”, prosegue la presentazione.

La diva è diventata tale per la sua Daenerys Targaryen

Clarke è conosciuta in tutto il globo terracqueo soprattutto per aver interpretato Daenerys Targaryen nella serie televisiva cult Il Trono di Spade per tutte le otto stagioni. La sua interpretazione nei panni di Daenerys Targaryen le è valsa quattro nomination agli Emmy Award.

Recentemente, Emilia Clarke ha recitato nella serie di Marvel e Disney+ intitolata Secret Invasion. Per ciò che concerne il fronte cinema, tra i film in cui l’attrice ha recitato ricordiamo Me Before You, Last Christmas, The Pod Generation, Solo: A Star Wars Story e Terminator Genisys.

Ha debuttato a teatro nel West End nel 2022 nell'adattamento di Anya Reiss de Il gabbiano di Anton Cechov.