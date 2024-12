Spettacolo

Michele Morrone racconta la sua vita, dall'ex-moglie all'alcol. FOTO

L'attore e modello italiano famoso nel mondo per il suo ruolo nel film '365 giorni' ha rivelato alcuni dettagli della sua vita privata al microfono di Luca Casadei, autore del podcast 'One More Time'. Dietro l'immagine del sex symbol, il dolore della separazione dai suoi figli, la dipendenza dall'alcol e ancora tanti sogni da realizzare

Michele Morrone, star di 365 giorni, film del 2020 diretto da Bialowas e Mandes, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Luca Casadei, autore di One More Time, podcast dedicato alle storie di rinascita. L'attore e modello di Bitonto, noto internazionalmente, ha fatto importanti rivelazioni sulla sua vita privata. Prima di conoscere la fama mondiale, ha sofferto di depressione e, per un breve periodo, ha sperimentato le conseguenze dell'alcolismo

Morrone, recentemente ospite delle sfilate della Paris Fashion Week, ha raccontato apertamente delle sofferenze legate alla separazione da Rouba Saadeh, la stilista libanese che è diventata sua moglie nel 2014. I due sono stati insieme otto anni e hanno avuto due figli