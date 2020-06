Nella seconda stagione di “Supergirl” il personaggio di Alex Danvers ha fatto coming out. Una presa di coscienza molto importante, che ha portato a certe riflessioni da parte dell’attrice che la interpreta, Chyler Leigh, nota anche per il suo ruolo in “Grey’s Anatomy”.

L’interprete ha di recente pubblicato una lettera sul sito “Creating Change”, che lei stessa ha contribuito a fondare. Una piattaforma sulla quale è possibile leggere il suo lungo messaggio, dal titolo “Wear Your Pride”. Parole pregne di significato, che hanno spinto molti fan a scrivere sul web di come Leigh avesse deciso di fare coming out. Le cose non stanno proprio così, dal momento che lei ha preferito non darsi alcuna etichetta precisa.

Ecco dunque le sue parole in breve: “Quando mi hanno detto che il mio personaggio avrebbe fatto coming out nella seconda stagione, sono stata attraversata da un fiume di pensieri ed emozioni. Sento infatti una grande responsabilità nel rappresentare il viaggio di Alex. Non avevo realizzato quanto la scena nella quale confessa la propria verità potesse venir fuori dalle pagine e diventare una variante della mia stessa esistenza. Le sue parole non rappresentano esattamente le mie, ma i sentimenti sono gli stessi. C’è qualcosa della sua verità che riguarda anche me”.

L’attrice ha però anche spiegato che quella scena ha portato con sé non poche conseguenze. Una volta andato in onda il sesto episodio della seconda stagione di “Supergirl”, alcuni suoi cari amici le hanno detto di non voler più guardare la serie TV, pur essendone fan. La svolta di Alex non rispecchia il loro credo: “Ben presto hanno iniziato ad allontanarsi anche da me, tagliandomi fuori, così come la mia famiglia. È stato un lungo viaggio per me e mio marito. Dopo tutti questi anni ci stiamo ancora scoprendo. Abbiamo però imparato ad apprezzare ciò che siamo”.