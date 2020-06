Dopo i tweet di J.K. Rowling, Hermione prende una posizione decisa al fianco della comunità trans. E, come lei, fa Eddie Redmayne

Non si placa la polemica attorno a J.K. Rowling e alla sua accusa di transfobia. L’autrice di “Harry Potter” è finita al centro dell’attenzione per alcuni tweet (J.K Rowling, dopo polemiche per i tweet). Commentando un articolo in cui si sognava un mondo più equo per “chi ha le mestruazioni”, la scrittrice chiedeva su Twitter: “Persone con le mestruazioni. Sono certa che c’era una parola per definirle… aiutatemi. Donnole?”.

approfondimento J.K Rowling rivela: "Sono stata vittima di abusi domestici" Agli utenti del web, questo commento non è piaciuto. Perché? Perché, con le sue parole, J.K. Rowling ha fatto intendere che solo chi ha un ciclo mestruale possa definirsi donna. “Se il sesso non è reale, non esiste attrazione per lo stesso sesso. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta dalle donne di tutto il mondo viene cancellata. Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso significa rimuovere la capacità di molti di discutere in modo significativo delle loro vite. Dire la verità non vuol dire odiare” ha poi specificato. In merito alla discussione si è espresso Daniel Radcliffe. E, ora, è intervenuta anche Emma Watson.

Emma Watson vs J.K. Rowling approfondimento I migliori 10 film di Emma Watson Emma Watson, che nella saga di “Harry Potter” è Hermione, ha scritto su Twitter: “Le persone trans sono chi dicono di essere, e meritano di vivere la loro vita senza sentirsi porre continue domande. E, soprattutto, senza che qualcuno dica loro che non sono ciò che dicono di essere”. Ha poi aggiunto: “Voglio che i miei follower transessuali sappiano che io, e come me moltissime persone nel mondo, li rispetto e li amo per ciò che sono”. Ma non si è limitata a parlare, Emma Watson. L’attrice già da tempo sostiene le associazioni Mermaids e Mama Cash, impegnate proprio nel sostegno alla comunità LGBTQ+, e ha invitato i suoi fan ad imitarla. Soprattutto ora, nel mese del Pride.