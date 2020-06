Trevi Moran, ex concorrente di X Factor: "Sono una donna transgender"

La giovane ex concorrente del talent show fa il suo annuncio ufficiale in un video su YouTube intitolato "Coming Out. I am Female"

“Hi. My name is Trevi Moran. I am a transgender femal, it’s a good start. I can’t believe I just said that out loud”: ciao, il mio nome è Trevi Moran e sono una donna trangender, è un buon inizio e quasi non posso credere di averlo detto così ad alta voce". E' con queste semplici parole che la giovane ex concorrente di X Factor ( X Factor 2020, la nuova giuria: l'annuncio di Cattelan) fa il suo annuncio ufficiale in un video su YouTube intititolato "Coming Out. I am Female."

approfondimento La youtuber Nikkie Tutorials fa coming out: “Sono transgender” Si rivolge non solo ai suoi 1.43 milioni di followers, ma al mondo intero, per gridare forte i suoi sentimenti, il suo stato d'animo, la sua voglia di condividere qualcosa che è per lei profondamente importante. E per essere di aiuto a tutte quelle persone che ancora non hanno ancora trovato il coraggio di uscire allo scoperto. Anche se nel 2020 non dovrebbe essere così, questi temi sono per molti un tabù, qualcosa di cui vergognarsi. Recentemente, prima di Trevi, anche la youtuber olandese Nikkie Tutorials ha rivelato di essere transgender aggiungendo che non c'è alcun bisogno di etichette, tutt'altro.