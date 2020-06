Pride, Laura Pausini: "Amiamo chi vogliamo"

LGBTQ+: le canzoni a sostegno della comunità

Nel corso degli anni numerosi artisti si sono schierati in prima linea nella battaglia pubblicando brani in grado di fare la storia della musica, tra loro Hozier che ha fatto emozionare tutti con Take Me To Church: “We were born sick,’ you heard them say it / My Church offers no absolutes. / She tells me, ‘Worship in the bedroom.’ / The only heaven I’ll be sent to / Is when I’m alone with you / I was born sick, but I love it / Command me to be well / Amen. Amen. Amen. Amen”.

Iconiche Lady Gaga, Christina Aguilera e Taylor Swift che hanno mostrato il loro supporto attraverso Born This Way, Beautiful e You Need To Calm Down.