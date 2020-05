Pixar, protagonista gay fa outing. E’ la prima volta

Un giovane gay fa outing con i genitori in uno short della Pixar ed è una prima volta. "Out", uscito questo fine settimana sulla piattaforma in streaming della Disney, segue le peripezie di un ragazzo di nome Greg che inizialmente non se la sente di annunciare a mamma e papà che sta per trasferirsi in città con il compagno Manuel.





I turbamenti di Greg aumentano quando i genitori lo sorprendono offrendo di aiutarlo nel trasloco. Per nascondere indizi della sua relazione omosessuale, Greg si trasforma nel suo cane, ma presto capisce che non può nascondere la verità ai genitori.