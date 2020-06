Tiziano Ferro rappresenta l’Italia al Global Pride 2020

Tiziano Ferro è il rappresentante italiano del Global Pride 2020. Il cantante, insieme a Vladimir Luxuria, è intervenuto alla maratona online dell’orgoglio Lgbtq+ di 26 ore, che coinvolge i Pride di tutto il mondo. La partecipazione di Tiziano Ferro avviene per il Lazio Pride, mentre Luxuria per il Molise Pride. "Ai miei amici, a mio marito e a tutti quelli che celebrano il rispetto e la comprensione" è il messaggio dell'artista ripetuto in inglese, italiano e spagnolo prima di iniziare a cantare "La differenza tra me e te", alternando alcune parti con frasi in spagnolo. Luxuria, invece, ha spiegato di essere un'attivista e prima persona transgender a essere eletta in Parlamento. A tutti ha detto di imparare ad amare se stessi per quello che si è.