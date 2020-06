Havas Smart Pride, la parata virtuale a sostegno dei diritti LGBTQ+

Sabato 27 giugno alle ore 15.00, in occasione del Pride 2020 (L'inno LGBTQ+ Take Me To Church di Hozier), Havas Village scenderà virtualmente in piazza al fianco di Anlaids, una delle prime associazione italiane nata nel 1985 per fermare la diffusione del virus HIV e dell’AIDS, con la Havas Smart Pride: in una parata virtuale a sostegno dei diritti della comunità LGBTQ+. L’iniziativa, dedicata ai dipendenti di Havas Village, sarà aperta al pubblico e vedrà la partecipazione di Emma Marrone (FOTO) e Tina Baffy, eccezionalmente insieme, per dare il ritmo alla HAVAS SMART PRIDE con una loro speciale selezione musicale.