Johnny Depp picchiò Amber Heard: sentenza definitiva, negato l’appello

La sentenza della Corte britannica è definitiva: Johnny Depp picchiò l’ex moglie Amber Heard. L’attore americano non potrà più fare appello su quanto stabilito dalla giustizia inglese. Depp è stato così sconfitto in tribunale dopo che lui stesso aveva querelato il Sun per esser stato bollato nel 2018 come un marito “picchiatore”. La vicenda giudiziaria si è però ora conclusa con il respingimento del suo tentativo di appello e una sentenza che gli si è ritorta contro.