Depp-Heard, la ditta di cosmetici Milani smentisce l'attrice

Nel processo per diffamazione intentato dall'attore, il legale di quest'ultima ha citato un fondotinta sostenendo che venisse utilizzato dall'attrice per coprire i segni delle botte. Ma l'azienda che lo produce spiega su TikTok: il prodotto è stato lanciato dopo i presunti maltrattamenti Condividi

C’è un anacronismo nelle dichiarazioni rilasciate al tribunale da Amber Heard nella causa per diffamazione intentata contro di lei dall’ex marito Johnny Depp. Durante una delle udienze al tribunale di Fairfax, in Virginia, l’avvocato dell’attrice ha raccontato come la sua assistita abbia utilizzato per tutta la durata della sua relazione con Depp un kit all-in-one di fondotinta correttore della Milani, sostenendo che le servisse per coprire i segni delle botte dell’ex marito.

Il video di Milani su TikTok leggi anche Processo Johnny Depp, Amber Heard mostra video dell'attore ubriaco A rispondere alle dichiarazioni rilasciate in apertura di processo, non è stato Depp o i suoi avvocati, ma direttamente la ditta di cosmetici citata, che su TikTok ha smentito la versione del legale di Heard. Il post mostra un video in cui una donna sfoglia il catalogo dei prodotti nella sede di Milani, arrivando alla pagina dedicata al cosmetico citato durante il processo. La data di lancio del fondotinta, riportata sul catalogo è dicembre 2017, successiva dunque al periodi dei presunti abusi di Depp sull’ex moglie, datati tra il 2014 e il 2016.

IL PROCESSO IN VIRGINIA leggi anche Johnny Depp al processo contro Amber Heard: "Mai picchiato una donna" Depp accusa l’ex moglie di averlo diffamato in un editoriale pubblicato sul Washington Post nel 2018, nel quale l’attrice – pur senza nominarlo – si definiva una figura pubblica che rappresentava la violenza domestica. Depp, che ha chiesto 50 milioni di dollari per i danni provocati alla sua carriera (con Heard che in una contro-causa ne ha chiesti il doppio), ha negato rigorosamente di aver mai picchiato una donna in vita sua. All’interno del processo, Amber Heard ha anche mostrato un video in cui l’ex marito appariva visibilmente alterato dall’alcol.