Ilary Blasi in Sudafrica con il fidanzato Bastian Müller

Si è geolocalizzata a Città del Capo, Ilary Blasi. Lo ha fatto durante una fuga romantica insieme al fidanzato Bastian Muller. Ma, soprattutto, lo ha fatto nel mezzo di una nuova bufera mediatica, con scambi d'accuse, insulti e vendette: un divorzio sereno, per lei e Francesco Totti, sembra impossibile.

La vacanza in Sudafrica

Alle sue fughe nel mondo, Ilary Blasi ci ha abituati. Da quando sta con Bastian Muller, ha visitato manciate di Paesi. Ora eccola in Sudafrica, tra pinguini e scenari mozzafiato, escursioni e cene romantiche. Lo scorso dicembre era stata a sciare in Svizzera, prima era stata la volta di Rio de Janeiro, di Marrakech, della Thailandia, di New York. Sempre con Bastian accanto, come dal novembre 2022. Del resto, che quella ralazione la renda felice, lei non lo ha mai nascosto. Anzi, la vive un po' come una rivincita. O come una rinascita, la stessa che racconta nel suo libro autobiografico Che stupida. "Non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore…Llascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì", scrive su Instagram per presentarlo. Lei che, probabilmente, con Bastian ha imparato a lasciarsi andare.