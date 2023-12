Michelle Hunziker sta con Ilary Blasi: "Ti giudicano senza sapere"

Michelle Hunziker sostiene la collega Ilary Blasi e le dice: “Sei stata elegante, molti ti giudicano senza sapere”. Queste parole arrivano dopo l'intervista di Ilary Blasi a Verissimo, che l’ha esposta a ulteriori commenti da parte del web, dopo i numerosi (vari e spesso molto acidi) commenti che hanno accompagnato l'uscita del documentario-film che fa luce sulla sua separazione da Francesco Totti, intitolato Unica. Il messaggio di Hunziker è stato condiviso sui suoi profili social, in una storia di Instagram per l'esattezza. Michelle Hunziker ha voluto utilizzare i social media per esprimere l'affetto e l'appoggio nei confronti della collega e amica di lunga data Ilary Blasi. Quest'ultima si ritrova da parecchi giorni al centro di innumerevoli discussioni in rete a seguito dell'uscita del suo documentario intitolato Unica, sbarcato pochi giorni fa su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e subito schizzato in testa alle classifiche della piattaforma di streaming. Sia il successo che sta riscuotendo il documentario sia la recente intervista rilasciata al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, hanno procurato a Ilary Blasi critiche, commenti e reazioni varie circa la sua esposizione.

Il deprecabile commento social di Mario Balotelli



Prima che Michelle Hunziker condividesse il suo messaggio di solidarietà e di affetto nei confronti di Ilary Blasi, ha fatto molto discutere un altro commento social, non certo di solidarietà né tantomeno di affetto.

Ci riferiamo alle deprecabili parole diffuse sempre tramite i social da Mario Balotelli. L'ex calciatore del Milan ha postato una foto di Ilary Blasi in tv scrivendo in una storia di Instagram le parole “Hai rotto il *****!”, questo mentre andava in onda il programma Verissimo con l'intervista all'ex moglie di un altro calciatore, Francesco Totti appunto.

C'è anche chi la pensa diversamente rispetto a Balotelli, ossia le tante persone che stanno mostrando invece supporto e affetto a Blasi, considerata coraggiosa e molto forte per aver deciso di esporsi pubblicamente raccontando la propria storia.

Tra le tante persone che la supportano, una menzione speciale spetta all'amica Michelle Hunziker, che su Instagram non ha perso occasione per dimostrare solidarietà ed empatia. “Come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po’ di ordine nel caos mentale di molti che giudicano senza cognizione di causa”, scrive Hunziker. E conclude con le parole: “Ti voglio bene. Ora è tempo di una serata tra donne”.

Questo messaggio che Michelle Hunziker ha affidato a una Storia di IG è stato prontamente ripostato dalla diretta interessata, Ilary Blasi, la quale attualmente si trova a Londra, lontano dalle chiacchiere e dalle feroci critiche che negli ultimi giorni l'hanno travolta.