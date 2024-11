Dolph Lundgren, l'attore di Rocky IV è guarito dal cancro

“Aggiornamento di salute – finalmente guarito dal cancro con gratitudine ed entusiasmo per un futuro luminoso”. In un post Instagram, Dolph Lundgren , attore di Rocky IV, ha condiviso un’ottima notizia: nove anni dopo aver ricevuto una diagnosi di malattia terminale, ha terminato con successo le cure. “Sto per entrare e sbarazzarmi di quell’ultimo tumore morto. Dato che non ci sono più cellule tumorali nel mio corpo, credo quindi che sarò libero dal cancro, quindi non vedo l’ora di sottopormi a questa procedura”, ha detto nel video, dove è sdraiato nel letto di ospedale pronto per l’operazione. “È stata una corsa dura e mi ha davvero insegnato a vivere il momento e a godermi ogni momento della vita”, ha aggiunto. “È l’unica strada da percorrere”.

DALLA DIAGNOSI DI MALATTIA TERMINALE ALLA GUARIGIONE

Lundgren aveva rivelato di avere il cancro nel 2023 in un’intervista a In Depth With Graham Bensinger. L’attore aveva ricevuto la diagnosi di tumore ai reni nel 2015. Dopo un intervento chirurgico, non aveva avuto sintomi per cinque anni, ma nel 2020 durante una visita medica durante un viaggio in Svezia aveva riscontrato la presenza di ulteriori tumori ai reni e nei pressi del fegato. All’epoca, i medici gli avevano diagnosticato una malattia terminale, con una prospettiva di vita di due o tre anni. “Ho avuto una vita fantastica. Ho vissuto cinque vite in una. Quindi non era che mi sentissi amareggiato, ma mi dispiaceva per i miei figli e il mio fidanzato”, aveva pensato allora. Dopo aver chiesto un parere all’oncologa Alexandra Drakaki del Centro Medico dell’UCLA, Lundgren aveva seguito un nuovo trattamento medicinale anche durante le riprese de I Mercenari 4 e di Aquaman e il Regno Perduto. La cura aveva ridotto del novanta per cento le dimensioni dei tumori.