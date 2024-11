Anna Kanakis , morta un anno fa per un linfoma all’età di 61 anni , aveva destinato nel testamento il ricavato della vendita dei suoi gioielli alla Fondazione Veronesi e alla Federazione Italiana Linfomi . L’asta si terrà il primo dicembre a Montecarlo da Wannenes. “Era la sua collezione. Aveva questa passione. Prima che ci sposassimo, faceva un film, metteva da parte un po’ di soldi e si comprava degli orecchini o un bracciale. Tutti particolari, eleganti. Ma lei era elegante anche se metteva dei brillocchi grandi così”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera il marito Marco Merati Foscarini , che ha trascorso quasi vent’anni insieme all’attrice. I due si erano conosciuti e sposati in quattro mesi, quando lei aveva 42 anni e lui 57. A unirli, “la complicità. L’ho scritto nel mio necrologio, parlavamo di tutto, sempre, senza fermarci mai”.

"L'ULTIMO GIORNO ERO CON LEI"

Kanakis aveva scoperto la malattia nel 2018 con un esame del sangue di routine e aveva reagito alla diagnosi “con grande coraggio. E preoccupandosi soprattutto degli altri”, racconta Merati Foscarini. “Al pronto soccorso Ematologico del Policlinico Umberto I di Roma, ci sono tre targhe che la ricordano”, prosegue. “Anna ha rifatto tutto il reparto, dove fra l’altro è mancata”. L'attrice non sapeva che non ci fosse nulla da fare. “Ad ogni visita, chiedeva che probabilità avesse e andava avanti”. Alla fine, il marito era in parte preparato, “perché me l’avevano detto. Però la speranza nel miracolo ce l’hai sempre”. Dopo due remissioni, è arrivato l’ultimo giorno. “Ero lì con lei. Lei non voleva che stessi lì. Mi ha detto: vai via. Ma non me ne sono andato”.