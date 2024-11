Bianca Balti su Instagram dopo la seconda chemio

“ Meno due chemio . Ne mancano solo quattro”. In una story Instagram, Bianca Balti , il port sul petto, ha aggiornato i follower sull’andamento delle cure per il tumore ovarico al terzo stadio che aveva annunciato lo scorso settembre. La top model, 40 anni, ha iniziato la chemioterapia a metà ottobre e nelle ultime settimane ha progressivamente ridotto la lunghezza dei capelli, che ha infine rasato in una diretta social con l’aiuto di Matilde, la figlia avuta dal primo marito, il fotografo Christian Lucidi. “Un passo alla volta”, aveva scritto Balti nella didascalia di un post, che la ritraeva con un taglio corto durante una di queste tappe.

"UN LUNGO VIAGGIO DAVANTI A ME"

Nel 2022 Bianca Balti si era sottoposta ad una mastectomia bilaterale preventiva, l’asportazione di entrambi i seni. La modella aveva dichiarato di voler procedere anche all’isterectomia preventiva, cioè all’asportazione dell’utero, ma aveva rimandato perché desiderava un altro figlio oltre a Matilde e a Mia, nata dalle seconde nozze con Matthew McRae. “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che sconfiggerò questa cosa”, aveva scritto su Instagram a settembre dopo aver subito un intervento chirurgico. “Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”. Nella foto che aveva pubblicato, la modella appariva sorridente su un letto di ospedale. “La vita accade, dalle una ragione. Ad ora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza nelle difficoltà della vita”. A ottobre Balti aveva poi ricevuto la notizia dell’inizio della chemioterapia: “L’ho saputo oggi e sono molto felice perché adesso posso iniziare a pianificare, adoro fare programmi. Inoltre, prima comincio e prima finisco”, aveva scritto, trasmettendo ancora una volta un messaggio di positività. Del resto, “l’amore guarisce”, aveva anche sottolineato sotto uno scatto nel quale, felice, trascorreva tempo al mare insieme al nuovo fidanzato.