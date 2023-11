Cinema, è morta Anna Kanakis: aveva 61 anni

A confermare la notizia il marito Marco Merati Foscarini. I funerali si terranno nella capitale mercoledì 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Era stata Miss Italia 1977, poi modella, quindi attrice in quasi trenta tra film e fiction, quindi politica e infine scrittrice

È morta a Roma a 61 anni l'attrice e scrittrice Anna Kanakis. A confermarlo all'agenzia di stampa Adnkronos, è il marito Marco Merati Foscarini. I funerali si terranno a Roma mercoledì 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Era stata Miss Italia 1977, poi modella, quindi attrice in quasi trenta tra film e fiction, quindi politica e infine scrittrice.

Figlia di padre greco, nativo di Creta e di madre siciliana, a soli 15 anni, nel settembre 1977, fu eletta Miss Italia: fu la prima Miss Italia così giovane ad essere eletta, dopo una modifica del regolamento. Nel 1981 partecipò a Miss Universo. Debuttò nel cinema, con piccoli ruoli nella commedia brillante. Poi, con Luigi Magni, ebbe il primo piccolo ruolo drammatico nei panni di una brigantessa nella pellicola 'o Re, con Giancarlo Giannini e Ornella Muti. Seguiranno oltre 30 tra film e fiction per la tv, in Italia e all'estero.

AL CINEMA

Al cinema aveva recitato nelle commedie anni '80, diretta più volte da Castellano e Pipolo e da Sergio Martino in film come Attila flagello di Dio (1982), Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983), Acapulco, prima spiaggia... a sinistra (1983). Poi anche la tv l'aveva voluta spesso con ruoli da coprotagonista come in Vento di ponente (2002) e in La Terza Verità (2007). Ma negli ultimi anni, la sua occupazione principale era diventata la scrittura.