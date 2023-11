5/12 ©Webphoto

LA CARRIERA SUL GRANDE SCHERMO - Al cinema era stata molto richiesta nelle commedie anni '80, diretta più volte da Castellano e Pipolo e da Sergio Martino in film come Attila flagello di Dio (1982), Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983), Acapulco, prima spiaggia... a sinistra (1983). In foto è in una scena del film I nuovi barbari (1983)