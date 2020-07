1/22 ©Ansa

Il rapper Kanye West ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali americane del 2020. Da Reagan a Schwarzenegger, per restare in ambito statunitense, da Brigitte Bardot a Zelensky, per allargare il campo, oppure da Beppe Grillo a Luxuria, focalizzandosi sul nostro Paese, sono tanti i personaggi del cinema, dello spettacolo, della televisione, che hanno intrapreso la carriera politica. I risultati sono i più svariati: da chi ha conquistato la Casa Bianca a chi non è mai stato eletto

L'annuncio di Kanye West