Oscar, i premi vinti dall’Italia per Miglior film internazionale. FOTO

8 e 1/2 - Anche il capolavoro di Fellini con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale si aggiudica, nel 1964, il Premio Oscar al Miglior film in lingua straniera (e anche il riconoscimento per i Migliori costumi). Il personaggio del protagonista Guido Anselmi è uno dei più importanti della storia del cinema, un regista alle prese con un nuovo film a cui non riesce a dare un senso e afflitto dai suoi problemi sentimentali, in preda a una crisi che sfocia in un racconto onirico in cui si mescolano ricordi, personaggi reali e fantasie

