La Grazia, cosa sapere sul nuovo film di Sorrentino con Toni Servillo

A un anno dal debutto di Parthenope al Festival di Cannes , Paolo Sorrentino torna sul set per le riprese del suo nuovo film , annunciato a sorpresa da Variety in esclusiva . La undicesima regia cinematografica del regista italiano si intitola La Grazia e sarà una pellicola ambientata in Italia . Il film vedrà ancora una volta la partecipazione nel cast di Toni Servillo , uno degli attori simbolo del cinema di Sorrentino.

La Grazia sarà girato in Italia

Paolo Sorrentino, forte del successo di Parthenope, pellicola che ha ottenuto il consenso della critica e del pubblico che l'ha reso il film più visto al cinema tra quelli firmati dall'autore italiano, torna in pista con un nuovo progetto di cui si parla per la prima volta mercoledì 4 dicembre.

Il nuovo film dell'attore italiano si chiamerà La Grazia e sarà girato in Italia a partire dalla primavera del 2025. Dove, di preciso, non si sa.

Non sono solo le location ad essere ancora avvolte nel mistero, anche della trama del nuovo film si sa poco.

Gli unici dettagli riportati dalla fonte estera parlano di una storia d'amore, un tema più volte esplorato da Sorrentino, centrale nell'acclamato Parthenope (LEGGI LA RECENSIONE).

Punto fermo della nuova produzione, ancora una volta targata PiperFilm e Freemantle, attraverso The Apartment, una delle società del gruppo, Toni Servillo, volto noto dell'universo sorrentiniano, che per la settima volta metterà il suo talento al servizio delle idee del regista.