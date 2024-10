11/16 Credits: foto a sinistra di WebPhoto e foto a destra di Getty

Non solo attori italiani e non soltanto politici italiani: in questa lista di attori che si sono distinti per la loro interpretazione di un politico non può non essere menzionato Daniel Day-Lewis (a sinistra) nei panni di Abraham Lincoln (a destra) nel film Lincoln del 2012 diretto da Steven Spielberg. La pellicola, adattamento cinematografico del libro Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln di Doris Kearns Goodwin, racconta gli ultimi mesi di vita di Abraham Lincoln. È valsa a Day-Lewis il premio Oscar al Miglior attore protagonista