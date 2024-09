Berlinguer - La grande ambizione, il teaser del film con Elio Germano

Berlinguer – La grande ambizione, il film diretto da Andrea Segre e con Elio Germano nei panni del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, aprirà la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma dal 16 al 27 ottobre. In attesa dell’uscita nelle sale il 31 ottobre, il primo teaser della pellicola offre un assaggio del racconto della vita pubblica e privata del politico che negli anni Settanta guidava il partito. Sfidando i dogmi della guerra fredda e di un mondo diviso in due, Berlinguer aveva aperto il dialogo con la Democrazia Cristiana e aveva cercato di portare al governo il PCI. Il film ripercorre un’intera stagione della storia italiana, dal 1973, quando Berlinguer era sfuggito ad un attentato dei servizi segreti bulgari, alle campagne elettorali, ai viaggi in Russia e alle relazioni con il potere, fino al 1978, anno dell’assassinio del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro con la fine del compromesso storico.