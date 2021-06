14/16 ©Webphoto

La bicicletta verde (2012) – Della regista saudita Haifaa Al-Mansour, questo film parla di una bambina di 10 anni della periferia di Riad: Wadjda, simpatica, intraprendente e decisa a superare i limiti imposti dalla sua cultura. Dopo una lite con l’amico Abdullah, un ragazzino del quartiere con cui non potrebbe giocare, Wadjda si innamora di una bicicletta verde, in vendita in un negozio non lontano da casa sua. Quella bici diventa il suo oggetto del desiderio per battere in una gara proprio l’amico con cui aveva litigato