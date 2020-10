Federico Fellini, le frasi più famose tratte dai suoi film (FOTO)

4/21

Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso li, per esempio.

Quale?

Questo... Uno qualunque... Be', anche questo serve a qualcosa: anche questo sassetto.

E a cosa serve?

Serve... Ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei?

Chi?

Il Padreterno, che sa tutto: quando nasci, quando muori. E chi può saperlo? No, non so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa deve servire Il matto (Richard Basehart) e Gelsomina (Giulietta Masina) in La Strada (1954)



Federico Fellini e le donne