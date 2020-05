La Dolce Vita, un fantastico viaggio tra Roma e Cannes

La Dolce Vita sulla Croisette

approfondimento

I 5 migliori film di Federico Fellini

Maggio 1960: Cannes, Esterno Giorno. Sulle note della famosa colonna sonora di Nino Rota, con la sua inconfondibile voce Federico Fellini, dal balcone di un hotel 5 stelle spiega il senso di La Dolce Vita, film in concorso alla 13.ma edizione del Festival del Cinema più famoso al mondo: “Io credo che il dovere di noi cantastorie è di portare la gente almeno fino alla stazione. Poi il treno di partenza lo sceglierà ciascuno secondo il suo gusto, la sua evoluzione. Ma almeno fino alla stazione dovremmo tutti quanti portare le persone. Io vorrei che la Dolce Vita portasse ciascun spettatore, rispettando la personalità di tutti, non facendo un discorso da comizio, fino a una base di partenza. Ecco vorrei suggerire agli spettatori, non tanto ai critici, un atteggiamento ricettivo, di totale abbandono. Ascoltate, io vi racconto la mia storia con una sincerità quasi spudorata. Non cercate di interpretare, di capire, state solamente a sentire quello che vi dico, perché sono le passioni, le speranze, le paure, le vigliaccherie, le angosce, le sporcizie di un uomo che si ritiene come Voi”

Così il maestro riminese, il regista di cinema su cui si sono scritti più libri al mondo apriva il servizio televisivo del famoso giornalista Rai Carlo Mazzarella. Certo da quel gran bugiardo che era, nel proseguo dell’intervista Fellini inizia a raccontare di un capitano di una portaerei, attraccata al porto di Cannes pronto a mandare un aereo a Roma per prendere Anita Ekberg per portarla a un party a bordo della sua nave. Oppure dell’incontro con un marinaio americano in borghese, con delle scarpe da donna infilate nelle tasche che si lamenta con il regista perché non condivide le stranezze viste nella Dolce Vita. E ancora, Federico parla di una donna incontrata sulla Croisette, a bordo di una Cadillac, con una placca d’oro sul naso e una scimmietta in braccio che domanda: “Ma perché nel suo film non c’è nemmeno una persona normale?”

Non scopriremo mai se questi personaggi siano davvero esistiti, o se invece abitino lo sterminato libro dei sogni del Genio riminese. Ma in fondo non è molto importante. Ciò che sappiano è che il 20 maggio del 1960, il Presidente della giuria del Festival di Cannes, lo scrittore George Simenon, assegna la Palma d’oro per il miglior film a La Dolce Vita. Un verdetto a sorpresa, considerato che durante le proiezioni per il pubblico l’opera era stata fischiata, tant’è che Giulietta Masina era scoppiata in lacrime. Per fortuna il tempo a messo a tacere per sempre i detrattori di una pellicola che Pier Paolo Pasolini definì “Un film troppo importante perché se ne possa parlare come si fa di solito di un film”. E a rivedere il video della premiazione, griffato istituto Luce con Rizzoli che asciuga il sudore a Federico, e l’ineffabile voce fuori campo a commentare gli incassi straordinari ottenuti dalla pellicola, viene una certa malinconia a pensare che Cannes quest’anno non c’è causa emergenza Coronavirus. Per consolarsi, meglio guardare indietro, a volte i passato anticipa il futuro.

Ecco quindi 5 curiosità su La Dolce Vita